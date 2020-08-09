إغاثة عشرات المهاجرين في محاولتين لعبور بحر المانش

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم إغاثة 33 مهاجراً في عمليتين منفصلتين أثناء محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

وتولى زورق تابع لأجهزة الإنقاذ إغاثة 17 مهاجراً على متن زورقين شمال شرقي ميناء كاليه (شمال)، كما أفادت الدائرة البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

ومدينة كاليه نقطة عبور يستخدمها المهاجرون لقربها من السواحل البريطانية.

وبعيد ذلك، قام زورق من الوحدة البحرية التابعة للدرك المحلي (قوات خاصة) بإغاثة 16 شخصاً كانوا يستقلون زورقاً ثانياً قبالة مدينة سنغات وفقاً للبيان.

وتولت شرطة الحدود أمر المهاجرين الـ33 الذين لم تكشف هوياتهم، في ميناء كاليه.

ومنذ الأول من يناير الماضي اعترضت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 810 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش سباحة أو بواسطة زوارق صغيرة وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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