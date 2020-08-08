تلاميذ قطاع غزة يعودون إلى مدارسهم رغم «كورونا»

المصدر: غزة- وكالات

عاد مئات آلاف التلاميذ الفلسطينيين، اليوم السبت، إلى مدارسهم في قطاع غزة، بعد انقطاع لخمسة أشهر، بسبب مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن إجراءات وقائية.

وقال زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم للصحافيين «إن الطلبة سيحصلون خلال أغسطس (آب) على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي أربعاً فقط».

وأضاف ثابت «إن الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل».

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في بيان «إنها استقبلت 285,768 من طلاب لاجئي فلسطين في 277 مدرسة، بمن فيهم 32,083 في الصف الأول الابتدائي».

وأضافت «سيجري تخصيص الأسابيع الأربعة الأولى للتعليم الاستدراكي، بغية إعادة تنشيط الطلاب ودمجهم في العملية التعليمية استدراكاً، لما فاتهم من مهارات نتيجة لتوقفهم عن الدراسة، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أزمة «كوفيد 19».

وأوضحت أنها «نفذت مجموعة إجراءات وقائية، أبرزها توفير جميع المواد اللازمة لتعقيم وتطهير المدارس، وتدريب المدارس على كيفية استخدام المعقمات والمطهرات بفاعلية».

ولفتت إلى أنه جرى تعقيم جميع المدارس بدون استثناء استعداداً لاستقبال الطلاب، مبينة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتوفير بيئة سليمة وصحية لجميع الطلاب بمدارسها.

وقالت الوكالة «سيتم في المرحلة الحالية إلغاء الطابور الصباحي واستبدال الاستراحة في ساحة المدرسة بين الحصص باستراحة داخل الفصول الدراسية، تتخللها بعض الأنشطة الترفيهية، مع ضمان تنظيم خروج الأطفال لدورات المياه بدون ازدحام أو تدافع»، مؤكدة أنه «ستتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل أسبوعي للتقييم والمتابعة وإجراء التحسينات اللازمة».

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