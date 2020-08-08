آلاف اللبنانيين يتظاهرون تحت شعار "يوم الحساب" بعد انفجار المرفأ

المصدر: ا ف ب

توافد آلاف اللبنانيين الى وسط بيروت السبت للتظاهر ضد الطبقة السياسية تحت عنوان "يوم الحساب"، بعد أربعة أيام من انفجار المرفأ الدامي الذي أوقع 158 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح وفق آخر حصيلة.

وشاهد مراسلو فرانس برس في وسط بيروت متظاهرين غاضبين وهم يرددون شعارات مطالبة بـ"الانتقام" لضحايا الانفجار رافعين اسماء هؤلاء على لافتة بيضاء كبيرة، بينما وقعت مواجهات بين قوات الامن ومجموعة من المحتجين حاولوا التقدم باتجاه شارع مؤد إلى مقر البرلمان.

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