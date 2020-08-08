قرقاش: جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ان الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة اثبتت أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.. مشيراً إلى ان دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة ، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها.

وقال معالية على حسابه في "تويتر": "اثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرها من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها."

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