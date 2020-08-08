15 مليون دولار مساعدات أمريكية للبنان

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أنها سترسل على الفور مساعدات غذائية وطبية بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت.

وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنّ المعونات الغذائية التي سيوصلها الجيش الأمريكي، تسد احتياجات 50 ألف شخص لمدة ثلاثة شهور، بينما تكفي المساعدات الطبية 60 ألف شخص للمدة ذاتها.

وأفادت الوكالة في بيان: «نقف مع الشعب اللبناني في وقت يسعى للإغاثة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار في هذه الأوقات العصيبة». وأرسل الجيش الأمريكي، أول دفعة مساعدات أول من أمس على متن طائرة من طراز «سي-17» تحمل مواد غذائية وطبية ومياهاً. وذكرت الوكالة الأمريكية، أنّ المساعدات تضاف إلى 41.6 مليون دولار ساهمت بها الولايات المتحدة لمساعدة لبنان على التعامل مع أزمة «كوفيد 19».

وكانت الولايات المتحدة، تعهّدت في وقت سابق أمس، بتقديم مساعدة طارئة للبنان قيمتها 17 مليون دولار، إذ أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، أنه واستجابة لمأساة 4 أغسطس المروّعة، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات أولية للكوارث للبنان تفوق قيمتها 17 مليون دولار، تشمل المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية، فضلاً عن مساعدة مالية للصليب الأحمر اللبناني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز