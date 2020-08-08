تورّط حزب الله بتخزين «نترات الأمونيوم» في ألمانيا

المصدر: (برلين - د.ب.أ)

علمت سلطات الأمن الألمانية، خلال تحقيقاتها بشأن حزب الله، بتخزينه نترات الأمونيوم في ألمانيا.

وذكرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور رداً على استفسار أنه في إطار تحقيقات بشأن حزب الله في الماضي، تم الكشف عن تخزين ما يسمى بـ«الحزم الباردة»، التي تحتوي من بين أمور أخرى على نترات الأمونيوم.

وأضافت الهيئة: حزم التبريد المخزنة تم إخراجها من ألمانيا مجدداً عام 2016، لا يوجد أي معلومات أو أدلة على أن هذا التخزين لـ«حزم التبريد» له علاقة بتخزينات نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. ورداً على استفسار حول عثور محتمل على نترات الأمونيوم في ألمانيا، قالت وزارة الداخلية: «لا يمكننا الإدلاء ببيانات في ذلك الشأن لأسباب تتعلق بحماية المصالح التنفيذية لسلطات الأمن».

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