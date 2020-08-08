الإمارات تهب لنجدة متضرري السيول في الساحل الغربي

المصدر: (عدن - البيان)

هبّت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لنجدة مئات الأسر المتضرّرة من الفيضانات والسيول في الساحل الغربي لليمن، في استجابة فورية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها.

ووصلت قوافل الإغاثة الإماراتية إلى المناطق المنكوبة وشرعت في نصب الخيام وتوزيع المواد الغذائية للمتضررين بعد ساعات على إطلاق النداءات.

ووصلت قافلة المساعدات الغذائية والإيوائية التي سيّرتها هيئة الهلال الأحمر إلى الأسر المتضرّرة من السيول في مخيم الحيمة بمديرية التحيتا، ومخيمات النازحين في الخوخة جنوب الحديدة. وشرعت الهيئة في توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية على مئات النازحين المتضررين الذين جرفت السيول مخيماتهم وأتلفت ممتلكاتهم وشردتهم.

امتنان

وأعرب المتضررون من السيول عن امتنانهم للفتة الإنسانية الكريمة من دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر.

مشيرين إلى أنّ هذه المساعدات ستخفّف كثيراً من معاناتهم، والظروف الصعبة التي يعيشونها، جراء الأضرار التي لحقت بمساكنهم وممتلكاتهم. وتأتي الاستجابة العاجلة من قبل هيئة الهلال الأحمر، استمراراً للأعمال الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات للنازحين والسكان في محافظة الحديدة والساحل الغربي للتخفيف من معاناتهم.

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