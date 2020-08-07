توقيف مدير عام إدارة الجمارك اللبنانية على خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت قناة «سكاي نيوز»، مساء الجمعة، بأنه تم توقيف مدير عام إدارة الجمارك اللبنانية، بدري الضاهر على خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، يوم الجمعة، إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 154 قتيلا، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبدأت السلطات الأمنية والقضائية إجراءاتها مواكبة للتحقيقات الجارية بهدف الكشف عن ملابسات الانفجار فأوقفت حتى اللحظة 16 شخصا للتحقيق معهم، وجمدت أرصدة مدراء الجمارك ومرفأ بيروت وعدد من المسؤولين في المرفأ.

وفي مطار بيروت تتواصل الهبات الدولية المرسلة من مؤسسات ودول عربية وغربية لإغاثة الشعب اللبناني.

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