أبو الغيط يزور بيروت غداً

المصدر: وام

يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غداً، في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت الذي أدى إلى سقوط الآلاف بين قتيل وجريح وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.

وذكر بيان للأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم، أن الهدف من الزيارة إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة التي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حالياً، والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط كان قد أطلق في وقتٍ سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان، داعياً إلى تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات والاتحادات العربية، وأيضاً الدولية ذات الصلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز