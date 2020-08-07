ماكرون باللغة العربية: بحبك يا لبنان

المصدر: وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تترك أبدا لبنان واللبنانيين، موضحا أن الهدف من زيارته هو مساندة الشعب اللبناني وتأكيد أخوة الشعب الفرنسي للبنان.

وكتب ماكرون، باللغة العربية عبر حسابه في تويتر: "بحبك يا لبنان".

بحبك يا لبنان ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل إلى بيروت، أمس الخميس، في زيارة رسمية في أعقاب انفجار مستودع أودى بحياة أكثر من 145 شخصا في المدينة، وأوقع نحو 5 آلاف جريح.

وعقب وصوله إلى مطار بيروت عبر "تويتر" نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: "لبنان ليس وحيدا".

وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.

وخلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".

وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومستلزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".

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