مصر تتجه نحو تسجيل صفر إصابات بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، إن غلق مستشفيات العزل حاليا هي نتيجة تبعية لتراجع الإصابات في البلاد.

وأضافت العسال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أمس الخميس، أن مصر بصدد الوصول للرقم صفر في الأيام المقبلة، لاسيما أن أعداد الإصابات والوفيات في انخفاض مستمر حاليا.

ولكنها أشارت إلى أنه من الممكن أن يحدث ارتداد في أعداد الإصابات، نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس، والحماية من مخاطره بين المواطنين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 95006 أشخاص، توفي منهم 4951، وتعافى 48898 شخصا.

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