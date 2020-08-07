التحالف يسقط «مسيّرة» أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

المصدر: عدن، الرياض - البيان

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإيرانية من محافظة الحديدة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، أن الميليشيا مستمرة بخرق اتفاق «ستوكهولم» وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ المحافظة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المسيرة»، وإطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق «ستوكهولم».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي تأكيده أنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

على صعيد متصل بالمواجهة مع ميليشيا الحوثي، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي في محافظة الجوف شرق صنعاء، استهدفت إحداها تجمعاً أدى إلى مقتل 25 منهم على الأقل وسقوط عشرات الجرحى.

ووفق مصادر عسكرية في محور مأرب - الجوف، فإن المقاتلات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيا في مديرية خب والشعف بأكثر من خمس غارات دمرت خلالها عدداً من الآليات والمواقع القتالية ضمن إسناد القوات المشتركة التي تخوض مواجهات متواصلة مع الميليشيا في المحافظة.

وفي جبهة الساحل الغربي اندلعت أمس مواجهات عنيفة، بين القوات المشتركة ومجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة. وذكر مصدر عسكري، أن القوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر من الميليشيا، حاولوا اختراق الخطوط الأمامية ولكن دون جدوى.

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