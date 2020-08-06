وزيرة الصحة المصرية تزف بشرى سارة بخصوص اللقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية إنه قد تمت الموافقة من قبل الاتحاد العالمي للأمصال واللقاحات على أن تكون مصر ضمن الدول التي سيتم إشراكها في توفير حصة لها من التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى موقف مستشفيات العزل والحميات والصدر، والمخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن بتلك المستشفيات نحو 6556 سريرا داخليا، و 793 سرير رعاية، و640 جهاز تنفس صناعي، وتقوم تلك المستشفيات بفرز المشتبه بهم، ويتم تقسيمهم إلى حالات خفيفة ومتوسطة تخضع للعزل المنزلي، وحالات شديدة، يتم إيداعها مستشفيات العزل بحسب موقع مصراوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة.

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