الحكومة الموريتانية تقدم استقالتها وتكليف محمد ولد بلال

المصدر: أ ف ب

قدم رئيس الوزراء الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ سيديا الخميس استقالة حكومته بعد عام على تعيينه، وعين في مكانه رئيس الوزراء السابق محمد ولد بلال، كما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الإعلام الموريتانية الرسمية إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني استقبل صباح اليوم (الخميس) اسماعيل ولد الشيخ سيديا الذي قدم له استقالة حكومته".

وذكر مصدر رسمي في الرئاسة الموريتانية لوكالة فرانس برس أن رئيس الدولة عين محمد ولد بلال خلفا له "وكلفه تشكيل حكومة". ولم تعرف أسباب هذا التغيير.

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