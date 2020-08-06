مصر تعتزم توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية مع اليونان

المصدر: د ب ا

أفادت الخارجية المصرية اليوم الخميس بأنها تعتزم توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية مع اليونان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الخارجية، على موقع تويتر، أن وزير الخارجية سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة "لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات مؤخرا بين تركيا واليونان في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.

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