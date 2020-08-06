الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل بيروت

المصدر: أ ف ب

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، معلناً على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيدا"، مستهلاً زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي نظيره الفرنسي، هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.

وفور وصوله إلى بيروت، كتب ماكرون تغريدة على حسابه الرسمي "لبنان ليس وحيداً" باللغتين العربية والفرنسية.

وسيزور موقع الانفجار في مرفأ بيروت، ثم سيعقد جلسة مع عون ويلتقي أيضاً رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يعقد مؤتمراً صحافياً قرابة الساعة 18,30 (15,30 ت غ) ثم يعود إلى فرنسا.

وأرسلت دول عدة من ضمنها فرنسا فرق إغاثة ومعدات لمواجهة الحالة الطارئة بعد الانفجار الذي دمّر المرفأ وقسما كبيراً من العاصمة، وخلّف أضراراً بالغة في مناطق بعيدة نسبياً عن بيروت. ووقع الانفجار، وفق السلطات، في مستودع خزن فيه 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم.

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