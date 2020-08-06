أربع طائرات وباخرة مساعدات إنسانية جزائرية إلى لبنان

المصدر: أ ف ب

سترسل الجزائر إلى لبنان أربع طائرات وباخرة تحمل مساعدات إنسانية وفرقا طبية ورجال إطفاء وأغذية ومواد بناء، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس الأربعاء.

وجاء في البيان، الذي نُشر إثر اتصال بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون واللبناني ميشال عون "تستعد أربع طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت".

وتحمل تلك الطائرات أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية ومواد طبية وصيدلانية ومواد غذائية وخيما وأغطية.

كما ستُبحر باخرة جزائرية على متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء ما تدمر في العاصمة اللبنانية جراء الانفجار الضخم الثلاثاء.

وأكد تبون لنظيره اللبناني "تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه المحنة المؤلمة".

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