الحريري: العهد والحكومة يتحملان مسؤولية التفجير

المصدر: بيروت - وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، إن العهد والحكومة يتحملان مسؤولية تداعيات تفجير بيروت، معقباً: «الصرخة التي نسمعها من الناس الآن سمعناها يوم 17 أكتوبر وعم نرجع نسمعها هلا»، في إشارة إلى حراك الشارع الذي انطلق في الـ17 من أكتوبر الماضي.

ودعا «الحريري» في تصريحات على هامش تفقد مرفأ بيروت، أمس، لتعاون الأجهزة الأمنية مع أجهزة خارجية لكشف حقيقة ما حصل. واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

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