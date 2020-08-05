إعلان الحداد العام في لبنان 3 أيام على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

المصدر: د ب ا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية اليوم الأربعاء الحداد العام على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بموجب ذلك تقفل جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات لمدة ثلاثة ايام، اعتبارا من 5 أغسطس 2020.

كما تقرر تنكيس الاعلام على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى جميع السفارات اللبنانية في الخارج.

وتضمنت الإجراءات تعديل مواعيد بث البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الواقعة الاليمة.

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