انفجار بيروت يؤجل النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

المصدر: أ ف ب

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم، إرجاء إصدار حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، إثر الانفجار الضخم الذي هز بيروت أمس، وخلّف عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

وقالت المحكمة، التي مقرها في لاهاي، إن إعلان الحكم الذي كان مقرراً الجمعة أرجئ إلى أغسطس "احتراماً للعدد الكبير من الضحايا" و"بهدف احترام الحداد الوطني الذي أعلن في لبنان لثلاثة أيام".

وأعربت عن "حزنها العميق وصدمتها للأحداث المأساوية التي ضربت لبنان" مساء أمس، مبديةً تضامنها مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة.

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