الأردن يرسل مستشفى عسكريا ميدانيا إلى لبنان

المصدر: أ ف ب

أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء بتجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان الذي شهد انفجارا ضخما أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أربعة آلاف بجروح.

وذكر تلفزيون "المملكة" الرسمي أن الملك "القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه الى تجهيز مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى جمهورية لبنان".

وأضاف أن "المستشفى الميداني سيضم جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان".

من جهة أخرى، أعلن الديوان الملكي الهاشمي في بيان الاربعاء "تنكيس علم السارية على المدخل الرئيس للديوان الملكي اعتباراً من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام، حداداً على ضحايا الانفجار".

وأرسل العاهل الاردني برقية تعزية الى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بضحايا الانفجار مؤكدا "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان في هذا المصاب الأليم، واستعداده لتقديم كل أشكال المساعدة".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني اليوم الأربعاء أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

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