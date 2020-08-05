الأمم المتحدة تعلن دعمها لبنان ومساعدته على احتواء تفجيرات مرفأ بيروت

المصدر: وام

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم لبنان في هذا الوقت العصيب، ومساعدته في الاستجابة لجهود احتواء تداعيات التفجيرات التي وقعت أمس في منطقة مرفأ بيرت وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأعرب عن خالص تعازيه لحكومة وشعب لبنان ولأسر ضحايا التفجيرات المروعة التي وقعت في بيروت أمس ..كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم، بمن فيهم العديد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في لبنان.

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