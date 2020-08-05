شاهد.. أب لبنانى يحاول حماية ابنه من الانفجار

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول ناشطون لبنانيون فيديو لأب يحاول حماية ابنه خلال الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.

ويظهر الأب من خلال الفيديو وهو يحاول دون حول ولاقوة حماية طفله من جراء الانفجار ووضعه تحت طاولة.

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مع الفيديو حيث عبروا عن تضامنهم مع لبنان حكومة وشعبا داعين للمرضى بالشفاء العاجل وللمتوفين الرحمة.

وعبر العالم عن تضامنه مع لبنان حكومة وشعباً، وحزنه تجاه المشاهد الصادمة بعد الانفجار المزدوج الذي ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، بالإضافة إلى دمار هائل في مناطق عدة، حيث عبر عدد من الدول عن الاستعداد لتقديم المساعدة.

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