الجامعة العربية تدعو للتضامن العربي والدولي مع اللبنانيين

المصدر: وام

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس إلى ضرورة التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة.

وأعرب أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية أمس عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة، التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت، متمنيا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد البيان أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمتسببين فيها، والتي من شأنها مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني ورفع مستوى خطورة الأزمة المركبة التي تمر بها البلاد منذ فترة.

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