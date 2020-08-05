مقتل 12 مسافراً وجرح أكثر من 20 في انقلاب حافلة بأغادير المغربية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 12 شخصا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، أمس الثلاثاء، في منعرجات شمالي مدينة أغادير المغربية، وفق ما ذكرت "هسبريس".

وخلّفت الحادثة المأسوية إصابة ما لا يقل عن 20 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة، حالة أربعة منهم حرجة، حيث نُقلوا إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأغادير.

جدير بالذكر أن الحادث نجم عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تربط مدينتي طانطان بالدار البيضاء، عبر الصويرة، كانت تقل 48 مسافرا من مختلف الأعمار.

واستنفرت الواقعة عناصر السلطات المحلية والدرك الملكي لـ"منطقة تامري"، والتي حلت على عجل بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات انقلاب الحافلة.

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