السعودية تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات انفجار بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تداعيات الانفجار، الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، وما أسفر عنه من سقوط قتلى ومصابين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعبّر حكومة المملكة العربية السعودية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا والمصابين، سائلة المولى عز وجل أن يرحم من توفوا في هذا الحدث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه.

وتؤكد الوزارة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق.

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