بوريس جونسون : الصور والفيديوهات القادمة من بيروت صادمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مواساته لجميع المتضررين من حادث انفجار بيروت المروع.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن الصور وتسجيلات الفيديو القادمة من بيروت اليوم مثيرة للصدمة.

وأضاف بحسب موقع وزارة الخارجية البريطانية على تويتر: أقدم مواساتي وصلواتي لجميع المتضررين من هذا الحادث المروع.

وأكد أن بريطانيا تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة بأي شكل باستطاعتها، بما في ذلك للرعايا البريطانيين المتأثرين بالانفجار".

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