إعادة مئات المهاجرين إلى ليبيا

المصدر: جنيف، طرابلس- وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إعادة 330 مهاجراً إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر المتوسط، خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى يوم أمس الاثنين. وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنها أعادت 9225 مهاجراً إلى ليبيا في العام الماضي، مع فقدان 992 آخرين، ووفاة 270 مهاجراً، في البحر المتوسط.

أما في العام الجاري، فجرت إعادة 6848 مهاجراً، منهم 6 آلاف و10 رجال، و279 امرأة، فيما توفي 115 مهاجراً، وفقد الاتصال بـ 180 آخرين، وفق البيان.

على صعيد متصل، أفادت تقارير إعلامية عن انتشال خمس جثث لمهاجرين غير شرعيين في منطقة تاجوراء.

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