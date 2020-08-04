الحكومة اللبنانية تعلن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب يوم غد الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إن العنبر الذي انفجر عصر اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت كان يحوي مواد مصادرة شديدة الانفجار.

وتسبب الانفجار بسقوط عدد من القتلى والجرحى وأضرار جسيمة في الأبنية والسيارات.

ومن جهته قال محافظ بيروت القاضي مروان عبود خلال تفقده مكان الانفجار في المرفأ "إن معالم مرفأ بيروت اختفت إلى حد كبير نتيجة الانفجار وهناك أضرار جسيمة في وسط بيروت كما أن وضع المستشفيات في بيروت صعب".

وتحدث محافظ بيروت عن فقدان عشرة عناصر من فوج إطفاء بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية أن الانفجار تسبب أيضا في أضرار كبيرة في المباني والسيارات في الكرنتينا والاشرفية والحمراء والمناطق المحيطة بمكان الانفجار، كما تضرر مبنى شركة كهرباء لبنان.

وتعمل فرق الصليب الأحمر على اسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفيات.

وطالب وزير الصحة الدكتور حمد حسن جميع المستشفيات بإستقبال الجرحى جراء الانفجار على حساب وزارة الصحة العامة.

ومن جانبه أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن "مبنى جريدة النهار أصيب باضرار جسيمة، وفادحة جراء الانفجار وأن هناك 15 جريحا بين الزملاء والعاملين تم نقلهم إلى المستشفيات، وأن بعضها لم يستقبل عددا منهم، وتجري الاتصالات لادخالهم اليها".

كما أدى الانفجار إلى إصابة صحفيين باصابات طفيفة وحالة من الهلع، جراء تناثر الزجاج في مبنى وزارتي الاعلام والسياحة ومكاتب "الوكالة الوطنية للاعلام" واذاعة لبنان.

وإندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت اصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران .

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