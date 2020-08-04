البيت الأبيض: أمريكا تتابع انفجار بيروت عن كثب

المصدر: البيان الإلكتروني

قال البيت الأبيض الأمريكي إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء في مرفأ لبنان.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم البنتاغون كوماندر جيسيكا ماك نولتي أن وزارة الدفاع الأمريكية تتابع تطورات الانفجار في بيروت ومن المبكر التعليق.

وكان انفجار كبير قد وقع اليوم الثلاثاء في مرفأ بيروت، وتسبّب بوقوع ضحايا وعشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة. وأصيب السكان بالذعر فيما عم الدمار كل أنحاء العاصمة.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار. وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا الى وقوع انفجارين متتاليين.

وذكر شاهدان لصحافية في وكالة فرانس برس في مكان الانفجار أن عشرات الجرحى لا يزالون ممددين على الأرض على أرض المرفأ.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب.

ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور. وكان أقرباء موظفين في المرفأ يجادلون القوى الأمنية مصرين على دخول حرم المرفأ للاطمئنان الى أقربائهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز