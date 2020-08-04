الرئيس اللبناني يدعو إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت الرئاسة اللبنانية على حسابها الرسمي على تويتر إن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للدفاع.

وأعلنت الحكومة اللبنانية عن يوم حداد وطني الأربعاء على ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

ووقع انفجار كبير الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، تسبّب بوقوع عشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة وسقوط قتيل واحد حتى الآن .

و قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني إنه تم نقل المئات إلى المستشفيات للعلاج بعد انفجار بيروت وآخرون لا يزالون محاصرين في بيوتهم

ولم يعرف بعد سبب الانفجار. وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا الى وقوع انفجارين.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من مكان الانفجار.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولا الى مناطق بعيدة عنها. كما افاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس عشرات الجرحى يصلون الى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية في شرق بيروت، وبينهم أطفال. وكان عدد كبير منهم مغطى بالدماء من رأسه حتى أخمص قدميه.

كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس سيارات متوقفة ومتروكة في وسط الشارع القريب من المرفأ وقد لحقتها أضرار بالغة. كما لحقت أضرار بالغة بالمباني وتناثر الزجاج في كل مكان.

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