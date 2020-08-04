مصادر رسمية إسرائيلية : لا علاقة لتل أبيب بما حدث في بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت مصادر رسمية إسرائيلية أي علاقة لاسرائيل بالانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت اليوم وفقا لسكاي نيوز.

ووقع الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، و تسبّب بوقوع عشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة.

وقالت مصادر طبية إن عدد القتلى جراء الانفجار الذي هز بيروت بلغ 10 أشخاص على الأقل وفق سكاي نيوز .

ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا الى وقوع انفجارين.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من مكان الانفجار.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية الى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولا الى مناطق بعيدة عنها. كما افاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس عشرات الجرحى يصلون الى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية في شرق بيروت، وبينهم أطفال.

وكان عدد كبير منهم مغطى بالدماء من رأسه حتى أخمص قدميه.

كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس سيارات متوقفة ومتروكة في وسط الشارع القريب من المرفأ وقد لحقتها أضرار بالغة. كما لحقت أضرار بالغة بالمباني وتناثر الزجاج في كل مكان.

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