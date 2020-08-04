محافظ بيروت يذرف الدموع ويشبه ما حدث بهيروشيما وناغازاكي

المصدر: البيان الإلكتروني

ذرف محافظ بيروت، مروان عبود، الدموع وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء.

وقال عبود، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف "كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي".

وتابع "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان".

وخلال قوله "ما يحصل للشعب اللبناني كثير"، أذرف مروان عبود الدموع على المباشر، في مشهد مؤثر.

وختم حديثه بالقول "أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء".

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