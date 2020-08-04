سقوط صاروخين ببغداد والتحالف يطارد عصابات «داعش»

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية، اليوم الثلاثاء، استهدفت عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين بالعراق.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة أن قوات التحالف الدولي قتلت إرهابييْن من عصابات داعش الإرهابية بالضربة موضحة أن طيران التحالف وبعد أخذ الموافقات من القيادة، ووفق معلومات استخبارية.

قام بملاحقة ومطاردة عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين، وتمكن من قتل إرهابييْن منهما في ضربة جوية تمت صباح اليوم، لافتة إلى أن هذه الضربة كانت ضمن قاطع عمليات كركوك، مقر المسيطر المتقدم، وتم أيضاً تدمير المضافة التي كانا يتحصنان فيها وتم قتلهما

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت اليوم الثلاثاء أيضاً تنفيذ ضربة جوية ضد مضافات عصابات داعش الإرهابية في سامراء، مشيرة إلى أن طيران الجيش نفذ صباح اليوم ضربة جوية ضد مضافات وجدت فيها عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

في غضون ذلك، أكدت خلية الإعلام الأمني اليوم أن الجهد الهندسي رفع صاروخين سقطا شمالي بغداد ولم ينفجرا.

وقالت الخلية في بيان إن «صاروخين من نوع كاتيوشا سقط الأول خلف جامع الإمام علي، والثاني قرب بحيرة منطقة البو عبدو، ضمن ناحية المشاهدة شمالي العاصمة بغداد». وأشار البيان إلى أن «الصاروخين لم ينفجرا، وتم رفعهما من قبل الجهد الهندسي».

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