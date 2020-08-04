موسم حج استثنائي يجسّد خبرة المملكة

المصدر: عواصم - وكالات

أشادت المنظمات الدولية وعلماء الدول الإسلامية بخبرات المملكة في نجاح موسم الحج، رغم التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة باستمرار جائحة كورونا على مستوى العالم، مؤكدين أن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين كان لها أثر ملموس بالغ الأهمية، أدى إلى نجاح جميع الجهود والبرامج والخطط والمبادرات التي شوهد تميزها على أرض الواقع وسط منظومة متكاملة من الخدمات الكبيرة.

وأكد د. يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن حكومة المملكة قدمت درساً في إدارة الأزمات والحشود الكبيرة، وتمكنت من تنظيم شعيرة الحج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد دون تسجيل أي إصابة بين حجاج بيت الله الحرام.

مشيراً إلى أن ذلك النجاح تحقق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، بفضل سلسلة من الإجراءات والقرارات الصائبة التي اتخذتها المملكة منذ تفشي الوباء، بدءاً من تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وانتهاء بقرار تنظيم شعيرة الحج وفق احترازات صحية صارمة، واقتصار الموسم على عدد محدود من الحجاج بما يكفل إقامة الشعيرة على نحو آمن، ويضمن سلامة الجميع من مهددات جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جهته نوّه د. مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، بحرص المملكة على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحياً، والجهود التي بذلتها وتسخير إمكانياتها وقدراتها لتقديم الخدمات والإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، وتوفير سبل الأمان للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وفق منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن.

وما قدمته لهم من تسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها العالم أجمع، مؤكداً ما شهده العالم أجمع من أداء الحجاج للمناسك باطمئنان.

وفي البحرين، أشاد الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة بمملكة البحرين، بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات والتسهيلات ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسلاسة وراحة وهم آمنون مطمئنون، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن النجاح الكبير لتنظيم موسم الحج لهذا العام وسلاسة تصعيد وتفويج الحجاج بين المشاعر، هو امتداد للمسيرة التاريخية المباركة للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة لجميع الحجاج دون استثناء.

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