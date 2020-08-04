الاحتلال يستولي على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 327 دونماً من أراضي مقابل قرية كيسان شرق بيت لحم، لإنشاء وحدات استيطانية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن سلطات الاحتلال أقرت الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي تعود لعائلة عبيات، لإقامة 224 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة «ايبي هناحل» المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت أخيراً على 700 دونم في محيط قرية الفرديس شرق بيت لحم، كما وتتعرض المنطقة لانتهاكات مستمرة، وهدم «بركسات» لتربية المواشي.

من جهة أخرى أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوقف العمل في مسكنين من الصفيح، وحظيرة أغنام، في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لــ«وفا»، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين حسين راضي النواجعة، وخضر جمعة النواجعة بوقف العمل في مسكنيهما وحظيرة للأغنام، في قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وأضاف الجبور، إن الاحتلال يهدف للتضييق على المواطنين، ومنعهم من البناء، وإصلاح مساكنهم وإعمار أراضيهم، لإرغامهم على الرحيل لصالح توسيع مستوطنة «سوسيا»، المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

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