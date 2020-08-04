في السعودية.. أمطار «الهريف» لا تنفع الأرض ولا تنبت زرعاً

المصدر: الرياض-البيان،وكالات

أكد الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أن الأمطار التي تهطل خلال هذه الأيام على جنوب المملكة العربية السعودية لا تُنبت نبتاً ولا تنفع الأرض، وتسمى بـ«الهريف»، وهي الأمطار «القيضيّة»، بعكس أمطار الخريف.



وأوضح، خلال فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»، أن الأمطار التي تسقط جنوب المملكة ومرتفعات الحجاز وسلطنة عمان واليمن، تسمى «خريفاً» وصفاً لا فصلاً، مشيراً إلى أنها تتزامن مع فترة خرف التمر.



وتشهد العديد من مناطق السعودية، وخاصة المناطق الجنوبية منها، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة حتى يوم السبت المقبل، مع رياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة قد تتسبب في تساقط البرَد والسيول على بعض مناطق جازان، وعسير، والباحة.



كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، ونجران، ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.



وهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب كما هطلت أمطار على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها شملت المرتفعات الجبلية، وبعض القرى والهجر.

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