الاحتلال يستولي على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم

المصدر: (القدس المحتلة - وفا)

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عائلتين فلسطينيتين على هدم منزلهما في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وفي بلدة جبل المكبر.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبوتايه لـ«وفا»، إن العائلتين لجأتا إلى هدم منزليهما المكون من طابق واحد ذاتياً تفادياً لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال، بعد استنفاد كل الطرق القانونية.

ويعود المنزلان لإياد أبوصبيح من سلوان، وعيسى علان عويسات من المكبر، وأجبرا على الهدم، تفادياً لدفع بدل أجرة هدم لآليات الاحتلال في القدس.

من جهة أخرى، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 200 دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم وأخطرت بهدم بركس.

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