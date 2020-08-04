العالم الإسلامي يهنئ السعودية على تنظيم حج استثنائي

المصدر: دبي، القاهرة - البيان

أشاد عدد من الدول والهيئات العربية والإسلامية بنجاح موسم الحج رغم الظروف الاستثنائية. وهنأت البحرين، السعودية على التنظيم الدقيق والمتميز لموسم حج هذا العام، وخصوصاً في ظل انتشار فيروس «كورونا»،

وهنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم المملكة بالنجاح الكبير لموسم الحج.

كما أشاد شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بنجاح تنظيم موسم الحج لهذا العام، وقال: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة العربية السعودية على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج».

كما هنأ مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، المملكة العربية السعودية، وقال إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظراً للجهود التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن. في السياق ذاته، أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميّز لخطة حج هـذا الـعام، والـتي أكدت فيها أن المملكة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية.

من جانبها أكدت وزارة الحج أنها تعكف خلال الأسبوعين القادمين على تقييم تجربة حج العام الاستثنائي والاستفادة من الدروس.

ضيوف الرحمن

عبر ضيوف الرحمن عن فرحتهم بإتمام المناسك المقدسة، فمشاعرهم الجياشة عانقت طهر المشاعر المقدسة، يلهجون بدعوات صادقة ويرفعون أكف الضراعة إلى السماء، تملؤهم السعادة والسرور، شاكرين تنظيم المملكة التاريخي لهذا الحج الاستثنائي، رغم حساسية التوقيت في ظل «كورونا».







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