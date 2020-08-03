حج 1441هـ.. تنظيم تاريخي في موسم استثنائي

المصدر: دبي - البيان

أنهت المملكة العربية السعودية موسم الحج أمس الأحد بنجاح باهر رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة فيروس «كورونا»، التجربة الجديدة أثارت إشادات واسعة، وحتماً ستترك بصماتها على تنظيم الحج في المواسم المقبلة، حيث أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطة أداء طواف الوداع وختام المناسك وسط منظومة متكاملة من الإجراءات بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية.

وفي حين، أكدت وزارة الصحة السعودية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بـ «كورونا» بين الحجاج، أشادت صحيفة «اليوم» السعودية، باكتمال أداء حجاج بيت الله الحرام للنسك التي تُعلن ختام هذه الرحلة الإيمانية، وما يجسّده ذلك من نجاح مستديم لجهود المملكة، في خدمة الحرمين الشريفين ومَن قصدهما.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحالة الاستثنائية والنجاح التام): «في هذا العام، بذلت المملكة الغالي والنفيس، وضاعفت الدعم والجهود والتخطيط والمتابعة لضمان راحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال حج 1441 هـ، خصوصاً مع وجود التحدي الاستثنائي من جائحة كورونا».

وأكدت الصحيفة أن ما تم رصده في ذات الإطار من إشادات حجاج بيت الله الحرام بما قُدِّم لهم من خدمات تجسّد أمامنا ملامح مشهد النجاح المتكامل للحج، كما يثبت أن حكومة المملكة، ومهما بلغ سقف التحديات، تفوقه بالحكمة والقدرة والتضحيات.

وأشاد عدد من الدول العربية بنجاح موسم الحج رغم الظروف الاستثنائية، وهنأت البحرين، السعودية على التنظيم الدقيق والمتميز لموسم حج هذا العام، خصوصاً في ظل انتشار فيروس «كورونا»، وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن خالص تهانيه على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام والذي واكب ظروفاً استثنائية بسبب جائحة فيروس «كورونا».

فمن جانبه هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم المملكة العربية السعودية بالنجاح الكبير لموسم الحج. وقال الغانم: «خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكاً وولي عهد وحكومة وشعباً، بالنجاح الكبير».

في السياق ذاته، أشادت رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميّز لخطة حج هـذا الـعام، والـتي أكدت فيها أن المملكة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة «كورونا»، حيث كان الحرص علـى إقامة الشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.

ومن جانبها أكدت وزارة الحج أنها تعكف خلال الأسبوعين القادمين على تقييم تجربة حج العام الاستثنائي والاستفادة من الدروس التي شهدها.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف وفق «عكاظ» أن الوزارة ستبدأ قريباً في جمع الدروس المستفادة من الحج الاستثنائي الذي شهد إجراءات صحية وتنظيمية عالية الجودة رغم ما يمر به العالم من ظروف جائحة «كورونا»، والبدء في الاستعدادات المتعلقة بموسم العمرة القادم. وأشار الشريف إلى أنه وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، فإنه يتم الحجر المنزلي للحجاج لمدة 7 أيام في منازلهم وعدم مغادرتها، إذ ستتم متابعتهم من وزارة الصحة للاطمئنان عليهم.

أما ضيوف الرحمن فقد عبروا ـ وفق «عكاظ» عن فرحتهم بإتمام المناسك المقدسة، فمشاعرهم الجياشة عانقت طهر المشاعر المقدسة، يلهجون بدعوات صادقة ويرفعون أكف الضراعة إلى السماء، تملؤهم السعادة والسرور، شاكرين تنظيم المملكة التاريخي لهذا الحج الاستثنائي، من بينهم الحاج السوري مازن جمعة، الذي أكد فرحته بأداء فريضة الحج خصوصاً أن اختياره ليكون ضمن الحجيج جاء بعد محاولات على مدى السنوات الماضية للتسجيل، مشيداً بجهود المملكة وكل الخدمات التي قدمت ليؤدي ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان.

وأضاف الحاج زكريا من البوسنة، قائلاً «الشكر لله تعالى ثم لقيادة المملكة التي لا تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام». وأوضح الحاج بشير فضل الله الفائق، من أفريقيا الوسطى، «أشعر بالأمن والثقة بعد الله تعالى في الإجراءات الوقائية المذهلة والرائعة التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة «كورونا»، وجميع الحجاج يقدرون حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة».

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