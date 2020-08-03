مصر.. يرسل صور زوجته تحت "الدش" لشقيقها ويهدد بإرسالها لمديرها

المصدر: البيان الإلكتروني

استمعت النيابة العامة بالسويس في مصر، لأقوال دعاء محمد ضحية زوجها الذي أرسل صورها الخاصة لشقيقها من أجل تهديدها، من بينها صور تم تصويرها وهي تحت "الدش" في منزلها، كما هدد بإرسال الصور لمديرها في العمل.

وأكدت "دعاء"، أنها تقدمت بتظلم للنيابة بعد حفظ بلاغها، مؤكدة أن النيابة استمعت لها، وتم عرض مذكرة على المحامي العام للسويس.

وقالت إنها شرحت للنيابة، أن بداية أزمتها مع زوجها، بدأت حين أخبرها بأن راتبه لا يتعدى الـ 5 آلاف جنيه وأن لديه قرض لسيارة لتكتشف بعد ذلك أن راتبه 14 ألف جنيها، وكان يمنحها 500 جنيه كل فترة طويلة، فيما أجبرها على صرف مرتبها كله على البيت حتى أنها اضطرت للدخول في جمعيات حتى تتمكن من تحمل مسؤوليات المنزل."

ومع زيادة الأعباء، بدأت "دعاء" تطالب زوجها بالإنفاق على أبنائه فكان رده جاهزا، إنها مسؤوليتها، "أخبرته أن مسؤوليتي تربية الأطفال وعليك توفير المصاريف، فبدأ يبتعد عن المنزل ويبقى عند والدته تاركا البيت من غير أكل أو شرب لأيام طويلة ولا يرد على مكالماتي".

وكانت دعاء محمد قد روت تجربتها في تصريحات لـ"الوطن"، تفاصيل التعنيف الذي تعرضت له على يد زوجها، الذي كان يضربها ويرفض الإنفاق على بيته، وعندما طالبته بالإنفاق وأقامت ضده قضية تبين أن راتبه يصل إلى 14 ألف جنيه، فهددها إذا لم تتنازل عن القضايا سيفضحها بصورها الخاصة، وبالفعل أرسل صورتها "تحت الدش"، إلى شقيقها، وهدد بإرسالها إلى مديرها في العمل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز