الكويت: شرطان لدخول القادمين من 31 دولة مشمولة بالحظر منهم مصر والعراق

المصدر: كونا

قالت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة مساء أمس الأحد إنھ لن یسمح بدخول غیر الكویتیین القادمین من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواء أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات (ترانزیت) من دولة أخرى غیر مشمولة بالقرار ما لم یستقروا في بلد



وذكرت في بیان صحفي أنھ یتعین على الوافد بعد البقاء في بلد الـ(ترانزیت) لمدة 14 یوما إجراء فحص الخلو من فیروس كورونا المستجد (كوفید 19(ال(بي.سي.آر) وتقدیم شھادة معتمدة تثبت خلوه من المرض على ألا تزید صلاحیتھا عن 72 ساعة من تاریخ أخذ العینة حتى تاریخ الوصول إلى البلاد.

وكانت (الطیران المدني) أعلنت أول من أمس السبت حظر الطیران التجاري للقادمین من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعلیمات السلطات الصحیة المحلیة لمجابھة انتشار عدوى الفیروس المستجد.

وشمل القرار دول الھند وإیران والصین والبرازیل وكولومبیا وأرمینیا وبنغلادیش والفلبین وسوریا وإسبانیا وسنغافورة والبوسنة والھرسك وسیریلانكا.

كما شمل نیبال والعراق والمكسیك وإندونیسیا وتشیلي وباكستان ومصر ولبنان وھونغ كونغ وإیطالیا ومقدونیا الشمالیة ومولدوفا وبنما وبیرو وصربیا ومونتنیغرو وجمھوریة الدومینیكان وكوسوفو. (النھا

يذكر أن الكويت سجلت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وما يربو على 400 وفاة.

وبدأت خطة من 5 مراحل في بداية يونيو لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس، فيما لا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.

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