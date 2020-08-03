ترحيب فلسطيني باحتجاج الأوروبيين على الاستيطان

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

رحّبت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، برسالة احتجاج من 15 سفيراً أوروبياً إلى الحكومة الإسرائيلية ضد خطط للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ودعت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان، الدول الأوروبية الموقعة على الرسالة، إلى تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد الاستيطان الإسرائيلي. إلى ذلك، اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، الولايات المتحدة بممارسة البلطجة والابتزاز بالتحريض على القيادة الفلسطينية. وأدان عريقات، دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي، دوج لامبورن، لفرض عقوبات على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، معتبراً أنّ ذلك يأتي لعقاب الضحية على رفض خطة السلام الأمريكية.

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