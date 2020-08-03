350 حالة اعتقال بينهم 42 طفلاً فلسطينياً

المصدر: (رام الله - وكالات)

كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، عن أنّ سلطات الاحتلال واصلت خلال يوليو الماضي، اعتقالاتها بحق الفلسطينيين، إذ رصد المركز 350 حالة اعتقال بينهم 42 طفلاً، و10 نساء وفتيات.

وقال المركز، إنّ الاحتلال اعتقل 13 فلسطينياً من قطاع غزة، منهم 6 اعتقلوا قرب الحدود الشرقية للقطاع، وأربعة صيادين خلال عملهم في صيد الأسماك قبالة شواطئ رفح جنوبي القطاع، وتم إطلاق سراحهم بعد 12 يوماً من الاعتقال. وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أنّ الاحتلال صعّد الشهر الماضي من استهداف نواب سابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني، إذ اختطف ثلاثة من النواب السابقين بالخليل، وأطلقت سراحهم بعد ساعات من التحقيق والتهديد.

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