نجاح سعودي باهر في إدارة الشعائر

المصدر: (مكّة المكرّمة - وكالات)

أكّد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، أنّ المملكة العربية السعودية حقّقت نجاحاً كبيراً في إدارة موسم الحج بكل إتقان وتميّز. وأوضح أنّ المملكة استطاعت توظيف الخبرات المتراكمة في السنوات الماضية لإدارة الحج في توظيف أمثل لكوادرها وخبراتها وقدراتها وخططها التنفيذية ليظهر الحج بأعلى مقاييس النجاح، مشيراً إلى النجاح الباهر في التنظيم وإجراءات تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة سواء في تنقلاتهم أو في الحرم المكي أو عند منشأة الجمرات، وهو ما شاهده الملايين حول العالم. وأعلن المشاط، أنّ الحجاج سيخضعون للفحص الطبي بعد انتهاء المناسك.

وقال المشاط، في وقت سابق: إنّ موسم الحج اتخذ كل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي ساعدت على نجاح الموسم، إضافة إلى تقليل مخاطر إصابة الحجاج بأي أمراض، لاسيّّما فيروس كورونا. وأضاف أنّ خطة الحج وضعت بشكل مسبق ووضعت كل الإجراءات لتنظيم موسم ناجح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز