نجاح سعودي باهر في إدارة موسم الحج

المصدر: مكّة المكرّمة - وكالات

أكّد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح المشاط، أنّ المملكة العربية السعودية حقّقت نجاحاً كبيراً في إدارة موسم الحج هذا العام بكل إتقان وتميّز.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، أنّ المملكة استطاعت توظيف الخبرات المتراكمة في السنوات الماضية لإدارة الحج والعمرة في توظيف أمثل لكوادرها وخبراتها وقدراتها وخططها التنفيذية ليظهر الحج هذا العام بأعلى مقاييس النجاح، مشيراً إلى النجاح الباهر في التنظيم وإجراءات تفويج الحجاج بين المشاعر المقدسة سواء في تنقلاتهم أو في الحرم المكي أو عند منشأة الجمرات، وهو ما شاهده الملايين حول العالم.

وقال المشاط، في وقت سابق، إنّ موسم الحج هذا العام اتخذ كل التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي ساعدت على نجاح الموسم، إضافة إلى تقليل مخاطر إصابة الحجاج بأي أمراض وخاصة فيروس كورونا. وأضاف المشاط، إنّ خطة الحج هذا العام وضعت بشكل مسبق ووضعت كل الإجراءات لتنظيم موسم حج ناجح.

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