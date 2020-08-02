حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق
بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة تأسيا واتباعا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.
وبعد الانتهاء من الرمي يتوجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع .
حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك #رمي_الجمرات في ثاني أيام التشريق#عيد_الاضحى #حج #حج_1441 #بسلام_آمنين #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Bi8LqlS1KZ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 2, 2020
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