الجيش الليبي يحذّر الطائرات والسفن الأجنبية من الاقتراب دون تنسيق

المصدر: بنغازي، طرابلس - البيان

وجّه الجيش الوطني الليبي تحذيراً للسفن والطائرات، التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، من احتمالية وقوع تصادم معها. وقال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن قيادة (الجيش الوطني الليبي) تلفت عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقاً للحيلولة دون وقوع تصادم معها. وأرجعت مصادر عسكرية ليبية دوافع التحذير إلى حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد حالياً، لاسيما في منطقة سيطرة الجيش من سرت إلى الحدود المشتركة مع مصر. وأشارت المصادر لـ«البيان» إلى أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية، ومنع تقدم أي أهداف معادية سواء من خلال الجو أو البحر. في الأثناء، أرسل الجيش الوطني تعزيزات إلى الجفرة وجنوب سرت.

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