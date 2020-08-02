السودان يرحّب بقرب رفع اسمه من قائمة الإرهاب

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

رحّب السودان بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الخميس الماضي، التي أعاد فيها تأكيد رغبة إدارته رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعمها التحول الديمقراطى في البلاد.

وأشاد مجلس الوزراء السوداني، في بيان، بدور لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والسيناتور كريس كونز لحضهم الإدارة الأمريكية على تقديم الدعم للحكومة المدنية واقتناص الفرصة للتقدم بالعلاقات الثنائية للأمام. وأعرب مجلس الوزراء السوداني، عن استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية في شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين. ودعا بومبيو مجلس الشيوخ الأمريكي، لتسريع تسوية تمهد لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتأتي دعوة بومبيو هذه بعد أقل من أسبوع من إعلان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن جهود حكومته أثمرت عن إقناع الإدارة الأمريكية، بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من السودان لضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام في 1998 من 11 مليار دولار إلى 400 مليوناً فقط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز