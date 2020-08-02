الحوثي يستهدف المدنيين في العيد

المصدر: (عدن - البيان)

استمرت ميليشيا الحوثي في استهداف منازل المدنيين جنوب مدينة الحديدة، في ثاني أيام العيد، ومنعت السكان من تبادل التهاني والزيارات. وذكرت القوات المشتركة، أن الميليشيا قصفت القرى في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة وقذائف آر بي جي. ووفق المصادر، فإن الاستهداف كان بشكل عشوائي.

في الأثناء، كشفت مصادر إعلامية عن تشييع ميليشيا الحوثي أكثر من 86 قتيلاً بينهم سبعة من القيادة الميدانيين، خلال المواجهات التي تدور في جبهات محافظة الضالع وغرب محافظة مأرب وشرق محافظة الجوف، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة سجلت خلال العشرة أيام الماضية فقط.

ووفق المصادر، فقد توزّع قتلى الميليشيا على 10 محافظات، إذ احتلت محافظتا صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى بثلاثة وثلاثين قتيلاً.

ولفتت المصادر إلى أن كل القتلى سقطوا خلال المواجهات مع القوات المشتركة في جبهات القتال في الضالع ومأرب والجوف، وفي جبهة قانية بالبيضاء. وكشفت المصادر، عن أن من بين القتلى أطفالاً زجت بهم الميليشيا في الصراع.

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